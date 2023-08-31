Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Іконки для сайту
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Отрисовка векторных иконок для сайта yamme.ru
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