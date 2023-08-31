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Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок89 просмотров
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Отрисовка векторных иконок для сайта yamme.ru

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2 месяца назад
guest_16902316371995
Украина
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад