Добрый день , прошу составить сем.ядро на тему строительных материалов и ремонта. Какая стоимость ? Сроки ?
Студия ремонта
Мы осуществляем ремонт любой сложности, в нашем штате работают мастера, обладающие профессиональными навыками в различных областях: капитальный и косметический ремонт, оклейка обоев, укладка новых полов, выравнивание потолков, укладка кафельной плитки и другое. По вашему заказу мы сможем сделать современный евроремонт с использованием высококачественных материалов от известных производителей.
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нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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- $100Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $7500
Нужен новый сайт , улучшенный функционал , дополнительные функции , ТЗ как такого нет. Напишите примерные цены и сроки на создание , также на составление ТЗ. Благодарю, писать лучше только в проекте.Сайты «под ключ»69 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
срочно исправление ошибок , сайт на друпале , ТЗ вышлю на почту.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
9 лет назад
Всем рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
Выполненной работой доволен !
$2000
10 баллов
10 лет назад
В работе с заказчиком не возникло никаких отрицательных моментов, надеюсь на сотрудничество в будущем, рекомендую!!!
Ответный отзыв
Благодарю Вас за работу , все отлично , надеюсь это принесет свои плоды. Работу сделали во время как просили , очень приятно иметь дело . Далее думаю заказать внешнее продвижение.