dimkavov

Вовченко dimkavov

 
37 летУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Студия ремонта

Мы осуществляем ремонт любой сложности, в нашем штате работают мастера, обладающие профессиональными навыками в различных областях: капитальный и косметический ремонт, оклейка обоев, укладка новых полов, выравнивание потолков, укладка кафельной плитки и другое. По вашему заказу мы сможем сделать современный евроремонт с использованием высококачественных материалов от известных производителей.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Составить сем.ядро
Всем рекомендую как заказчика.
Выполненной работой доволен !
Ответный отзыв
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
$2000
10 баллов
10 лет назад
Срочно исправление ошибок
В работе с заказчиком не возникло никаких отрицательных моментов, надеюсь на сотрудничество в будущем, рекомендую!!!
Благодарю Вас за работу , все отлично , надеюсь это принесет свои плоды. Работу сделали во время как просили , очень приятно иметь дело . Далее думаю заказать внешнее продвижение.
Ответный отзыв