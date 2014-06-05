Студия ремонта

Мы осуществляем ремонт любой сложности, в нашем штате работают мастера, обладающие профессиональными навыками в различных областях: капитальный и косметический ремонт, оклейка обоев, укладка новых полов, выравнивание потолков, укладка кафельной плитки и другое. По вашему заказу мы сможем сделать современный евроремонт с использованием высококачественных материалов от известных производителей.