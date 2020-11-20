Разработчик 1С 10$/ч по тз

Основные компетенции:

- Обновление типовых/доработанных баз

- Доработки отчетов/обработок/написание внешних обработок по запросу

- Корректировка/Написание правил обмена с чистого листа (КД 2)

- Разработка механизмов для интеграции с bitrix/iiko

- Разработка сервисов для парсинга сайтов

- Доработка объектов конфигурации (программная в расширении - к примеру, настроить новое поле на форме, в случае использования обычных форм - в самой конфигурации)

- Настройка ролей / РЛС

О себе:

Опыт разработки - 3 года.

По запросу могу поделиться полным резюме.

Ссылка на профиль на стороннем сервисе

Работаю в компании франчайзи 1С.

Как будем взаимодействовать:

1. Выявление потребностей

2. Анализ (опционально, если потребуется)

3. Формирование, согласование технического задания

4. Сдача работ

5. Проверка

6. Оплата

В работе соблюдаю стандарты разработки кода 1С

Подробнее тут:

https://its.1c.ru/db/v8std