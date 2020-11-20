Основные компетенции:
- Обновление типовых/доработанных баз
- Доработки отчетов/обработок/написание внешних обработок по запросу
- Корректировка/Написание правил обмена с чистого листа (КД 2)
- Разработка механизмов для интеграции с bitrix/iiko
- Разработка сервисов для парсинга сайтов
- Доработка объектов конфигурации (программная в расширении - к примеру, настроить новое поле на форме, в случае использования обычных форм - в самой конфигурации)
- Настройка ролей / РЛС
О себе:
Опыт разработки - 3 года.
По запросу могу поделиться полным резюме.
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Работаю в компании франчайзи 1С.
Как будем взаимодействовать:
1. Выявление потребностей
2. Анализ (опционально, если потребуется)
3. Формирование, согласование технического задания
4. Сдача работ
5. Проверка
6. Оплата
В работе соблюдаю стандарты разработки кода 1С
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