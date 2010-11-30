У меня есть обработка, которая выгружает из моей базы в 1С бухгалтерию следующее: 1. Номенклатура 2. Поступления ТМЦ 3. Реализации. Выгружает не просто проводки, а еще видно ...
Прикладное ПОнет заявок
Закрыт
14 лет назад
У меня есть обработка, которая выгружает из моей базы в 1С бухгалтерию следующее: 1. Номенклатура 2. Поступления ТМЦ 3. Реализации. Выгружает не просто проводки, а еще видно ...
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