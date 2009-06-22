ДИЗАЙНЕР, ГРАФИК, ИЛЛЮСТРАТОР
Опыт работы более 10 лет (Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator); QuarkXPress; CorelDRAW)
Моё резюме: http://www.work.ua/resumes/c19429/
Специализация: книжная графика, иллюстрация.
Что я умею:
- ИЛЛЮСТРАЦИЯ (от руки, растр, вектор)
- ПОЛИГРАФИЯ (вёрстка газетная, журнальная, книжная, фирменный стиль, лайт-боксы, постеры, билборды, буклеты, флаеры, каталоги, справочники, открытки, этикетки, упаковки, сертификаты, календари, бланки, билеты, бейджи, рекламные макеты, сувениры, меню и т.д.),
- ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (настенная роспись, роспись стекла, роспись предметов из различных материалов) и т.д.
Вы останетесь довольны сотрудничеством, независимо от того, постоянный Вы клиент или же совместная работа ограничивается единичным заказом.
Чем я НЕ ЗАНИМАЮСЬ:
- пробные задания. тестовые задания выполняются только в случае крупного и долговременного заказа. во всех остальных случаях для понимания моих возможностей, стилистики и т.д. достаточно работ выложенных в портфолио либо высланных заказчику по запросу. будем экономны со временем друг друга.)
- переделывание выполненной работы в случаях когда чёткого техзадания заказчиком предоставлено не было и заказчик всецело полагался на вкус дизайнера, но потом передумал.
- 10 вариантов одного и того же эскиза. поому что 1 полноценный и добротный эксиз предпочтительней десятка "абыкаков".
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