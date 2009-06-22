Компания занимается поставкой компьютеров, оргтехники, сопутствующими товарами, сервисом, ремонтом оргтехники, заправкой и поставкой картриджей. Нужен макет фирменного "человечика" или существа и т.п. который в дальнейшем будет на нашем фирменном транспорте, на упаковке картриджей, и т.п. ...
Рисунки в стиле журнала СССР
Есть пример иллюстрации в кривых, нужно еще 3 согласно заданному сценарию. Цвет ч/б.
Срок: сегодня до 17-00.
Оплата webmoney $10 за штуку.
ТЗ отправлю на мейл.
Желательно увидеть пример аналогичной работы.
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