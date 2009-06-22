Рисунки в стиле журнала СССР

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки243 просмотра

Есть пример иллюстрации в кривых, нужно еще 3 согласно заданному сценарию. Цвет ч/б.

Срок: сегодня до 17-00.

Оплата webmoney $10 за штуку.

ТЗ отправлю на мейл.

Желательно увидеть пример аналогичной работы.

16 лет назад
Doma
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

dixiland
46 лет
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Очень оперативно, точно по ТЗ. Юлия отличилась большой ответственностью и выполнила задание в очень сжатые сроки. Рекомендую!
Работать с Оксаной было легко, техзадание выгодно отличается конкретикой, коррективы вносятся дельные и своевременно. У заказчика есть чёткое понимание того, как именно должен выглядеть результат работы, при этом творческий подход дизайнера не исключается. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем и очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

dixiland
46 лет
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад