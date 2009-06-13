Нужен фирменный значок

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Компания занимается поставкой компьютеров, оргтехники, сопутствующими товарами, сервисом, ремонтом оргтехники, заправкой и поставкой картриджей. Нужен макет фирменного "человечика" или существа и т.п. который в дальнейшем будет на нашем фирменном транспорте, на упаковке картриджей, и т.п. нанесен. Фирменный логотип есть, но он на мой взгляд не совсем подходит для этой задачи - слишком строгий чтоли...