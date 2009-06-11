Обложка для DVD фильма

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок512 просмотров
#1$

Фильм рассказывает об ежегодной военно-патриотической акции "Вахта Памяти" проводимой 22 июня в г.Луга(Ленинградская область)

16 лет назад
Midland
Игорь 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Картинка для сайта

    $100

    Нужна серия иллюстраций в векторе. стиль гламур (Картинки должны быть уникальными (основной образ), не из клипартов!!!). Размеры одна 500*150 и 6 штук 170*500 Указывайте плз ссылку на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Иллюстрация для сайта недвижимости

    $150

    Предложение только для людей, кто умеет рисовать на хорошем уровне (потребуется знание 3D). Сомневаетесь? Прежде чем писать, прочтите Техническое Задание. Необходимо нарисовать шапку для сайта недвижимости.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать персонажей

    Требуется создать ряд персонажей, пригодных для использования шапок сайтов адалт тематики. Сюжеты вытекают из тематики. Работа напряженная, но интересная. За подробностями обращайтесь по адресу [email protected]. З.Ы. Обязательно наличие чего-то на ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Кленовый лист

    Нужна фотка, или клипарт. Или рисунок. Лист клёна. Ширина примерно 500px Фон белый Цвет листа - оранжевый Небольшой наклон, возможна тень. Желательно взять готовый ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Иллюстрация для шапки сайта

    $150

    Требуется нарисовать красивую иллюстрацию для шапки сайта. Дополнительно задание на создание человечков в векторе для разделов сайта. Оплата - Яндекс.Деньги или в любой другой электронной платежной системе переводом через онлайн-обменник.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Немного изменить рисунок

    В аттаче рисунок: 180x200.png и исходники. Надо сделать черты лица девушки, изображенной на картинке, более мягкими. Размеры картинки должны остаться теми же. Оплата - $5 + отзыв.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рисунки

    Добрый Нужны рисунки ПНГ для iPhone игры; уровень работ должен быть примерно такой: http://www.ipodtouchfans.com/forums/imgcache/25004.png Интересует человек у которого много идей и работает быстро и при этом не 2-3 часа в день. ...

    Иллюстрации и Рисунки28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Схема проезда на основе карты сервиса Google Map

    $50

    На снове существующего ТЗ до завтрашнего утра сделать работу. Оплата по факту.Оставляйте бид на странице проекта и смело принимайтесь за работу. Контакты icq 493629239 [email protected] логоип здесь ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад