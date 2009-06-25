Нужна серия иллюстраций в векторе. стиль гламур (Картинки должны быть уникальными (основной образ), не из клипартов!!!). Размеры одна 500*150 и 6 штук 170*500 Указывайте плз ссылку на ...
Обработка фото
Требуется отрисовать фото в стиле http://www.spb-beauty.ru/, но, волосы будут разноцветные, надо сделать несколько вариантов.
Требуются художники с опытом, не менее года на веблансере.
В аську прошу не писать.
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