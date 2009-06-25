Обработка фото

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Завершен8 заявок283 просмотра

Требуется отрисовать фото в стиле http://www.spb-beauty.ru/, но, волосы будут разноцветные, надо сделать несколько вариантов.

Требуются художники с опытом, не менее года на веблансере.

В аську прошу не писать.

16 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kot-kot
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Несмотря на "тяжелого" и требовательного заказчика, Катя отлично справилась, полностью удовлетворив все непростые требования. Нареканий нет, подход к работе - сугубо деловой, нет лишних эмоций. Дизайн и рисунки заказываю редко, но теперь видимо буду чаще.
Евгений - замечательный заказчик. Сразу внес предоплату и всегда поддерживал связь. Было приятно выполнять работу и общаться с этим человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kot-kot
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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