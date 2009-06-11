Несколько иллюстраций для презентации

Необходимо вырисовать 3 экрана презентации, на каждом из которых будет 2 схемы взаимодействия: как сейчас и как будет.

Сами списки в текстовом виде есть, но нужна именно графический образ.

Тема - ремонт. Где и как люди находят подрядчиков сейчас и как их можно будет найти с нашей системой.

Презентация будет в PowerPoint было бы очень желательно получить результат именно в нем, но не откажусь и от просто вырисованных картинок

Жду сроки и стоимость, ожидаю бюджетного решения проблемы с использованием стандартных клипартов и т.д., на высокий креатив в данной ситуации денег нет