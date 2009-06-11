Нужна серия иллюстраций в векторе. стиль гламур (Картинки должны быть уникальными (основной образ), не из клипартов!!!). Размеры одна 500*150 и 6 штук 170*500 Указывайте плз ссылку на ...
Несколько иллюстраций для презентации
Необходимо вырисовать 3 экрана презентации, на каждом из которых будет 2 схемы взаимодействия: как сейчас и как будет.
Сами списки в текстовом виде есть, но нужна именно графический образ.
Тема - ремонт. Где и как люди находят подрядчиков сейчас и как их можно будет найти с нашей системой.
Презентация будет в PowerPoint было бы очень желательно получить результат именно в нем, но не откажусь и от просто вырисованных картинок
Жду сроки и стоимость, ожидаю бюджетного решения проблемы с использованием стандартных клипартов и т.д., на высокий креатив в данной ситуации денег нет
Выбранный исполнитель
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