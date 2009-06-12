Разработка комиксов для компьютерной игры

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт78 заявок1049 просмотров

Компании Alawar Friday's Games требуется человек, способный нарисовать комиксы для компьютерной игры по готовым эскизам.

Комиксы состоят из последовательности полноэкранных картинок в разрешении 1024х600.

Количество картинок - около 25-30.

Стиль рисовки - диснеевский.

Примеры ТЗ и того, что должно в итоге получиться, в аттаче.

Будем рады долгосрочному сотрудничеству :)

16 лет назад
fridays_games
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров