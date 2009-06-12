Условия работы и тех. задание Вы можете получить отправив письмо с темой "Иллюстратор" на эл. адрес: [email protected].
Разработка комиксов для компьютерной игры
Компании Alawar Friday's Games требуется человек, способный нарисовать комиксы для компьютерной игры по готовым эскизам.
Комиксы состоят из последовательности полноэкранных картинок в разрешении 1024х600.
Количество картинок - около 25-30.
Стиль рисовки - диснеевский.
Примеры ТЗ и того, что должно в итоге получиться, в аттаче.
Будем рады долгосрочному сотрудничеству :)
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