Нужна серия иллюстраций в векторе. стиль гламур (Картинки должны быть уникальными (основной образ), не из клипартов!!!). Размеры одна 500*150 и 6 штук 170*500 Указывайте плз ссылку на ...
Нарисовать картинку
Нужно нарисовать картинку похожую на эту:
http://eu.fotolia.com/id/12972929
Только стрелку надо немного не так пустить, и покрасить ее по градиенту. человечка можно более наглядно прорисовать.
Конечный выбор остается судя по вашему портфолио и предложенной цене
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужны люди способные переделать обычную фотографию в комикс изображение. Пример работы в фотошоп описан здесь _melissaclifton.com/tutorial-popart.html Пример уровня вашей работы должен быть как в приложенном файле. ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется отрисовать фото в стиле http://www.spb-beauty.ru/, но, волосы будут разноцветные, надо сделать несколько вариантов. Требуются художники с опытом, не менее года на веблансере. В аську прошу не писать.Завершен16 лет назад
Нужна картинка этапы эволюции строителя (по аналогии с эволюцией по Дарвину) использование картинки как на мелко форматной продукции , так и на баннерах размером 3х4 м.Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо вырисовать 3 экрана презентации, на каждом из которых будет 2 схемы взаимодействия: как сейчас и как будет. Сами списки в текстовом виде есть, но нужна именно графический образ. Тема - ...Закрыт16 лет назад
- $60
Фильм рассказывает об ежегодной военно-патриотической акции "Вахта Памяти" проводимой 22 июня в г.Луга(Ленинградская область)Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать ряд персонажей, пригодных для использования шапок сайтов адалт тематики. Сюжеты вытекают из тематики. Работа напряженная, но интересная. За подробностями обращайтесь по адресу [email protected]. З.Ы. Обязательно наличие чего-то на ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт16 лет назад
Прорисовка элементов одежды для флеш игры ICQ 390200368Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна фотка, или клипарт. Или рисунок. Лист клёна. Ширина примерно 500px Фон белый Цвет листа - оранжевый Небольшой наклон, возможна тень. Желательно взять готовый ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $150
Требуется нарисовать красивую иллюстрацию для шапки сайта. Дополнительно задание на создание человечков в векторе для разделов сайта. Оплата - Яндекс.Деньги или в любой другой электронной платежной системе переводом через онлайн-обменник.Завершен16 лет назад