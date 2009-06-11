Перевод обычного фото в комикс изображение

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт20 заявок990 просмотров

Нужны люди способные переделать обычную фотографию в комикс изображение.

Пример работы в фотошоп описан здесь _melissaclifton.com/tutorial-popart.html

Пример уровня вашей работы должен быть как в приложенном файле.

Конечные изображения должны быть 240x240 пикселей. Оплата 50 рублей за одно фото. Работа постоянная, заказами обеспечим.

От вас обязательно примеры подобной работы.

16 лет назад
inker
Артем 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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