Нарисовать шапку для сайта

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Закрыт49 заявок578 просмотров

Сайт продажа автомобильных радиаторов и систем охлаждения размеры 200х980 вес не более 100-120 кб

структура будет как на budetgotovo ru вот такую же шапочку чуть поуже (на сайте 240х980)

цена вопроса 500 р.

16 лет назад
tatami
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров