Компания занимается поставкой компьютеров, оргтехники, сопутствующими товарами, сервисом, ремонтом оргтехники, заправкой и поставкой картриджей. Нужен макет фирменного "человечика" или существа и т.п. который в дальнейшем будет на нашем фирменном транспорте, на упаковке картриджей, и т.п. ...
Нарисовать картинки нескольких гламурных девушек
Необходимо нарисовать около 10 картинок с гламурной девушкой...
Девушка и шоппинг, девушка и авто, девушка и спорт и т.д.
Заявки фрилансеров
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