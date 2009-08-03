Рисование игрового мира для флеш игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен29 заявок496 просмотров

Требуется рисование игрового мира флэш игры. Желательно чтобы всё было нарисовано во Flash. То есть должны быть не растровые, а векторные картинки. Возможно постоянное сотрудничество.

16 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Chana
40 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$100
30 дней
Рекомендую Ирину, как ответственного и креативного исполнителя. :) Работой доволен. Все пожелания учитывались и находили отражение в работе. +10 баллов!
Отличный заказчик. Приятно было иметь с ним дело. Адекватный человек. Оплата вовремя, как договаривались. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)...всем рекомендую:))!!!!!!

Заявки фрилансеров

Chana
40 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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