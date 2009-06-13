Дизайны для вышивок и принтов!

Здравствуйте!

Мне нужны услуги дизайнера. Собираю различные дизайны для вышивок и для принта. Название Hooligan’s, Хулиганс.

Дизайны должны отражать экстремальное, молодежное, хулиганское, на грани фола направление. Они должны быть смелыми, креативными, цеплять взгляд. Главное – не быть банальными. Приветствуется модная тематика.

Оплата: от 10 до 50 долларов – в зависимости от сложности дизайна.

Если это Вам подходит и Вы уверены, что справитесь с поставленной задачей пишите сюда [email protected].