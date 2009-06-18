Нарисовать весы

Нужно изобразить весы. Будет два прямоугольника, каждый прямоугольник лежит в своей чаше. У прямоугольников будут меняться значения, и если в одном из прямоугольников будет меньше значение чем у другого, он будет перевешивать вместе с чашей. Весы должны быть не просто обычные, а прикольные(веселые живые)