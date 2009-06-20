Необходимо отрисовать обои

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Завершен32 заявки570 просмотров

Необходимо отрисовать обои. Сделав при этом из них безшовные обои (текстуру).

16 лет назад
Purtik
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно справился с поставленной задачей, причем выполнив часть работы еще до того, как был отобран в качестве исполнителя, показав тем самым на что способен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад

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