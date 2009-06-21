Дизайн 25 линеек

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок265 просмотров

Срочно нужно нарисовать 25 линеек для сайта, размером 425*80 пикс. ТЗ есть подробности по ICQ 410-111-991

Пример как здесь: http://www.lines.wlal.ru/

16 лет назад
AgeeoWeb
Антон 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Impolite
Дмитрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-3)
16 лет назад
$90
1 день
Хороший человек и дизайнер выполнил работу в срок и качественно. Советую!!!
Очень приятно было работать с Антоном. Человек четко ставит задачу, относиться к работе с пониманием. Плюс приятен в общении. Буду работать еще и всем советую!

Заявки фрилансеров

Impolite
Дмитрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-3)
16 лет назад