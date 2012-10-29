dizanika

Анна dizanika

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
madik2005
Илья 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Virtuemart руссифицировать
Спасибо за положительный отзыв.
Все очень быстро и качественно, спасибо за помощь :)
Ответный отзыв
lananekrasova
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Статьи на сайт
Доброго всем времени суток! Очень довольна сотрудничеством с Анной: отвечает на все вопросы по поводу заказа, оплата сразу без задержек и просто приятно общаться. В общем довольна на 100%. Рекомендую!
Все быстро и качественно, спасибо! :)
Ответный отзыв