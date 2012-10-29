есть сайт: amellie.ru там устарела версия битрикс и версия php на хостинге, нужно все обновить так, чтобы ничего не упало. интересует стоимость и сроки.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
11 лет назад
есть сайт: amellie.ru там устарела версия битрикс и версия php на хостинге, нужно все обновить так, чтобы ничего не упало. интересует стоимость и сроки.
нужен флэшбанер на сайт www.artchina.su "курьерская доставка"(переделать)
есть сайт, нужно настроить яндекс директ, в данный момент работает, но нужно переделать
сайт tovisa.ru, нужно 5 статей, про типы виз, возможно в дальнейшем нужно будет больше статей.
есть сайт tovisa.ru(joomla 2.5) - установлен virtuemart, но отказывается подключать русский язык.
есть сайт, на битриксе, нужно: следить за директом(все настроено), поддерживать активность на форуме, настроить рекламу на google.