ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!!!

3D, анимация, интерьеры, визуализация, моделирование, компьютерная графика

Смыслов Дмитрий сайт www.smyslov.ru

Возраст: 27 лет, высшее

1992-1996 Художественная школа 16 Фрунзенского района

Семинары и уроки Render.ru

ОПЫТ РАБОТЫ

2000-2004 ООО Экспо-Мебель

Должность:3Д-2Д дизайнер

2004-2005 ООО Компания БиоВитрум

Должность:3Д дизайнер по лабораторной мебели

2005-2006 ООО Лазермастер

Должность:3Д дизайнер-аниматор лазерных шоу

2006 ООО Триалити (Русская Веб Служба)

Должность:3Д дизайнер-аниматор, композер

2006-2009 ООО Арт-Стиль

Должность:3Д-2Д дизайнер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Моделирование и текстурирование 3Д объектов в 3D Studio MAX (Vray, Maxwell)

Анимация

Разработка и создание макетов для полиграфии Adobe Photoshop

Поддержка ПК и сетей

VRML

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

Опытный пользователь ПК, HTML, навыки программирования, сочинение музыки на ПК, обработка звука, обработка изображений, рисунок от руки, создание моделей и спрайтов для некоммерческих игровых проектов.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

не мне судить но слышал))

Творческий склад ума, высокая скорость, ответственность, художественный вкус, умение работать в команде, желание создавать игровые проекты.