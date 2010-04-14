Дмитрий Смыслов djdimidroldjdimidrol
3D, анимация, интерьеры, визуализация, моделирование, компьютерная графика
Смыслов Дмитрий сайт www.smyslov.ru
Возраст: 27 лет, высшее
1992-1996 Художественная школа 16 Фрунзенского района
Семинары и уроки Render.ru
ОПЫТ РАБОТЫ
2000-2004 ООО Экспо-Мебель
Должность:3Д-2Д дизайнер
2004-2005 ООО Компания БиоВитрум
Должность:3Д дизайнер по лабораторной мебели
2005-2006 ООО Лазермастер
Должность:3Д дизайнер-аниматор лазерных шоу
2006 ООО Триалити (Русская Веб Служба)
Должность:3Д дизайнер-аниматор, композер
2006-2009 ООО Арт-Стиль
Должность:3Д-2Д дизайнер
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Моделирование и текстурирование 3Д объектов в 3D Studio MAX (Vray, Maxwell)
Анимация
Разработка и создание макетов для полиграфии Adobe Photoshop
Поддержка ПК и сетей
VRML
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
Опытный пользователь ПК, HTML, навыки программирования, сочинение музыки на ПК, обработка звука, обработка изображений, рисунок от руки, создание моделей и спрайтов для некоммерческих игровых проектов.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
не мне судить но слышал))
Творческий склад ума, высокая скорость, ответственность, художественный вкус, умение работать в команде, желание создавать игровые проекты.
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