ВИДЕОМОНТАЖ

Веду два канала на youtube, на которых вы можете посмотреть уровень монтажа. Для подтверждения, что это мои каналы, можете написать на почту (она указана на страничках канала) и я вам отвечу.

1) https://www.youtube.com/channel/UCnKH40D-gBg-gJ_DAgx1N2A - тут простой монтаж (в новых роликах)

2) https://www.youtube.com/channel/UCV8dTt5AbbwBT7psSsw_Hcw - тут монтаж сложный, с использованием всех знакомых мне инструментов (Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Audition, CINEMA 4D (только учусь))

В общей сложности занимаюсь монтажом уже более 5 лет. Выполню заказ в кротчайшие сроки!