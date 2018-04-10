Разработка на Python, работа с базами данных, скрипты на VBA
Владею навыками:
- разработка на Python, работа с API и веб-сервисами, веб парсинг, автоматизация выгрузки из БД и наполнения БД
- автоматизация работы в Excel и других продуктах MS Office, скрипты для выполнения рутинных процедур, работа с внешними источниками данных
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
7 лет назад
Python
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!