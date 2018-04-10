Разработка на Python, работа с базами данных, скрипты на VBA

Владею навыками:

- разработка на Python, работа с API и веб-сервисами, веб парсинг, автоматизация выгрузки из БД и наполнения БД

- автоматизация работы в Excel и других продуктах MS Office, скрипты для выполнения рутинных процедур, работа с внешними источниками данных