dm_astr

Дмитрий dm_astr

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка на Python, работа с базами данных, скрипты на VBA

Владею навыками:

- разработка на Python, работа с API и веб-сервисами, веб парсинг, автоматизация выгрузки из БД и наполнения БД

- автоматизация работы в Excel и других продуктах MS Office, скрипты для выполнения рутинных процедур, работа с внешними источниками данных

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Отзывы заказчиков

SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
9 баллов
7 лет назад
Допилить парсер на python
Python
Отзыв недоступен.
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