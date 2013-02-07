dmitriy-r

Дмитрий dmitriy-r

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
Розробка сайтів, інтернет-магазинів Бітрікс. Підтримка існуючих проектів. Верстка

Розробка сайтів, інтернет-магазинів. Верстка Figma, PSD макетів, адаптація сайту під мобільні телефони та планшети.

З 2011 року займаюся веб-розробкою. Зараз працюю PHP Full Stack Developer-ом.

Задавайте питання щодо ваших майбутніх або вже існуючих проектів.

Контакти: https://dev.forwww.com/contact/

Отзывы заказчиков

kharchenkodenis
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Сделать шаблон под битрикс
Ответственный и добросовестный исполнитель. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Денисом, ответственный и добросовестный заказчик. Мгновенная оплата и вменяемое ТЗ, рекомендую всем)
Ответный отзыв