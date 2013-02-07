Розробка сайтів, інтернет-магазинів Бітрікс. Підтримка існуючих проектів. Верстка

Розробка сайтів, інтернет-магазинів. Верстка Figma, PSD макетів, адаптація сайту під мобільні телефони та планшети.

З 2011 року займаюся веб-розробкою. Зараз працюю PHP Full Stack Developer-ом.

Задавайте питання щодо ваших майбутніх або вже існуючих проектів.

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