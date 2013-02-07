Розробка сайтів, інтернет-магазинів Бітрікс. Підтримка існуючих проектів. Верстка
Розробка сайтів, інтернет-магазинів. Верстка Figma, PSD макетів, адаптація сайту під мобільні телефони та планшети.
З 2011 року займаюся веб-розробкою. Зараз працюю PHP Full Stack Developer-ом.
Задавайте питання щодо ваших майбутніх або вже існуючих проектів.
Контакти: https://dev.forwww.com/contact/
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
12 лет назад
Ответственный и добросовестный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Денисом, ответственный и добросовестный заказчик. Мгновенная оплата и вменяемое ТЗ, рекомендую всем)