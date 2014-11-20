Разработаю для Вас дизайн баннера, логотипа, упаковки, сайта, наружной рекламы, фирменный стиль

Я РАЗРАБАТЫВАЮ:

· Сайты с учетом Ваших пожеланий (сайт-визитки, промо-сайты, интернет-магазины,landing page)

Работаю в программе Adobe muse. На выходе сайт в HTML формате. Можно сразу закинуть на ваш хост с вашим доменом.

· Сайты/посадочные страницы/лендинг на сервисе LPGenerator на вашем аккаунте.

· Логотипы. На выходе векторное изображение формата ai+ любой удобный вам формат.

· Баннеры. На выходе векторное изображение формата ai+ любой удобный вам формат.

· Фирменный стиль. В psd/ai+ любой удобный вам формат.

ГАРАНТИРУЮ:

· Четкое соблюдение сроков.

· Качественную работу (не ниже чем в портфолио).

· Оперативную обратную связь по всем вопросам.

· Полную отдачу в работе.