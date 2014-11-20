Разработаю для Вас дизайн баннера, логотипа, упаковки, сайта, наружной рекламы, фирменный стиль
Я РАЗРАБАТЫВАЮ:
· Сайты с учетом Ваших пожеланий (сайт-визитки, промо-сайты, интернет-магазины,landing page)
Работаю в программе Adobe muse. На выходе сайт в HTML формате. Можно сразу закинуть на ваш хост с вашим доменом.
· Сайты/посадочные страницы/лендинг на сервисе LPGenerator на вашем аккаунте.
· Логотипы. На выходе векторное изображение формата ai+ любой удобный вам формат.
· Баннеры. На выходе векторное изображение формата ai+ любой удобный вам формат.
· Фирменный стиль. В psd/ai+ любой удобный вам формат.
ГАРАНТИРУЮ:
· Четкое соблюдение сроков.
· Качественную работу (не ниже чем в портфолио).
· Оперативную обратную связь по всем вопросам.
· Полную отдачу в работе.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сетка телеканалов319 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Работу выполнил быстро и хорошо. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплатил сразу.
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 3 дней
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от $50
от 4 дней
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