dmitry_zinovev

Дмитрий dmitry_zinovev

 
40 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработаю для Вас дизайн баннера, логотипа, упаковки, сайта, наружной рекламы, фирменный стиль

Я РАЗРАБАТЫВАЮ:

·       Сайты с учетом Ваших пожеланий (сайт-визитки, промо-сайты, интернет-магазины,landing page) 

Работаю в программе Adobe muse. На выходе сайт в HTML формате. Можно сразу закинуть на ваш хост с вашим доменом.

·       Сайты/посадочные страницы/лендинг на сервисе LPGenerator на вашем аккаунте.

·       Логотипы. На выходе векторное изображение формата ai+ любой удобный вам формат.

·       Баннеры. На выходе векторное изображение формата ai+ любой удобный вам формат.

·       Фирменный стиль. В psd/ai+ любой удобный вам формат.

 

ГАРАНТИРУЮ:

·       Четкое соблюдение сроков.

·       Качественную работу (не ниже чем в портфолио).

·       Оперативную обратную связь по всем вопросам.

·       Полную отдачу в работе.

Портфолио

Отзывы заказчиков

rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Изменить баннер
Работу выполнил быстро и хорошо. Рекомендую всем.
Отличный заказчик. Оплатил сразу.
Ответный отзыв
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от 3 дней
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