dmitryzubencko

Дмитрий dmitryzubencko

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Создать диалоговое окно для сайта на WordPress

    Условия: - есть сайт на CMS WordPress - есть таблица в базе данных со значениями в виде таблицы с двумя нужными столбцами. В первом столбце номера формата АБС-ХХХХ/ХХХХ-ХХХХ, во втором цифровое ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обложка для книги

    Необходимо сделать обложку для книги стандартного A5 формата.  Есть вполне конкретное и чёткое техзадание - прилагается к описанию проекта. Каких-то ограничений по стилистике и жанру исполнения нет -  поэтому ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад