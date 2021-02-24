dmitryzubencko

Условия: - есть сайт на CMS WordPress - есть таблица в базе данных со значениями в виде таблицы с двумя нужными столбцами. В первом столбце номера формата АБС-ХХХХ/ХХХХ-ХХХХ, во втором цифровое ...
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
4 года назад
Условия: - есть сайт на CMS WordPress - есть таблица в базе данных со значениями в виде таблицы с двумя нужными столбцами. В первом столбце номера формата АБС-ХХХХ/ХХХХ-ХХХХ, во втором цифровое ...
Необходимо сделать обложку для книги стандартного A5 формата. Есть вполне конкретное и чёткое техзадание - прилагается к описанию проекта. Каких-то ограничений по стилистике и жанру исполнения нет - поэтому ...