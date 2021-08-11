dmschst

Дмитрий dmschst

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер

Меня зовут Дмитрий я из города Киев.

Работаю в сфере графического дизайна уже 3 года.

Я специализируюсь на Логотипах, Фирменном стиле, и дизайне предметов для бизнеса (визитки, флаеры, банерная реклама и т.д.).

Прекрасно разбираюсь в Photoshop, Illustrator, Indesign.

Не боюсь трудностей и постоянно развиваюсь, готов браться за сложные комплексные работы. Лоялен к правкам, всегда работаю в интерес клиента.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

itforyou
38 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Задача: подготовить 2 анимации на основе изображений лендинга.
Figma
Рекомендую данного исполнителя, Сделал гиф анимацию для сайта в лучшем виде. Учел и внес все правки.
Как всегда, приятно работать, с Александром, четкие задачи ,внятные правки, своевременный ответ на сообщения!
Ответный отзыв
itforyou
38 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$13
10 баллов
4 года назад
Разработать анимацию
Дмитрий показал себя, как прекрасный исполнитель Задачу выполнил оперативно, Внимательно отнесся к нашим пожеланиям Очень быстро внес указанные нами правки Планируем в дальнейшем продолжать сотрудничать
Александр, отличный заказчик, все правки точные и конкретные, быстро отвечает, и внятно объясняет задание!
Ответный отзыв
itforyou
38 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн иконки приложения
Постоянно на связи, выполняет все четко и в срок, ко всем правкам относится адекватно
Было очень приятно работать, четкое ТЗ и своевременная оплата, рекомендую!!!
Ответный отзыв