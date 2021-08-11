Графический дизайнер
Меня зовут Дмитрий я из города Киев.
Работаю в сфере графического дизайна уже 3 года.
Я специализируюсь на Логотипах, Фирменном стиле, и дизайне предметов для бизнеса (визитки, флаеры, банерная реклама и т.д.).
Прекрасно разбираюсь в Photoshop, Illustrator, Indesign.
Не боюсь трудностей и постоянно развиваюсь, готов браться за сложные комплексные работы. Лоялен к правкам, всегда работаю в интерес клиента.
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Портфолио
- Флаер Лефлет37 просмотров
- Новогодняя реклама для клиники41 просмотр
- Видео реклама для Клиники54 просмотра
- Анимация55 просмотров
- Айдентика48 просмотров
- Иконка приложения39 просмотров
- Айдентика42 просмотра
- Логотипы34 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Figma
Рекомендую данного исполнителя, Сделал гиф анимацию для сайта в лучшем виде. Учел и внес все правки.
Ответный отзыв
Как всегда, приятно работать, с Александром, четкие задачи ,внятные правки, своевременный ответ на сообщения!
$13
10 баллов
4 года назад
Дмитрий показал себя, как прекрасный исполнитель Задачу выполнил оперативно, Внимательно отнесся к нашим пожеланиям Очень быстро внес указанные нами правки Планируем в дальнейшем продолжать сотрудничать
Ответный отзыв
Александр, отличный заказчик, все правки точные и конкретные, быстро отвечает, и внятно объясняет задание!
$15
10 баллов
4 года назад
Постоянно на связи, выполняет все четко и в срок, ко всем правкам относится адекватно
Ответный отзыв
Было очень приятно работать, четкое ТЗ и своевременная оплата, рекомендую!!!