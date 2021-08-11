Графический дизайнер

Меня зовут Дмитрий я из города Киев.

Работаю в сфере графического дизайна уже 3 года.

Я специализируюсь на Логотипах, Фирменном стиле, и дизайне предметов для бизнеса (визитки, флаеры, банерная реклама и т.д.).

Прекрасно разбираюсь в Photoshop, Illustrator, Indesign.

Не боюсь трудностей и постоянно развиваюсь, готов браться за сложные комплексные работы. Лоялен к правкам, всегда работаю в интерес клиента.