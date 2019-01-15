dmytryk108

Дмитрий dmytryk108

 
35 летРоссия/Псков
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Рад Вас приветствовать на моей страничке!

Раз Вы здесь оказались, возможно Вас интересует что-то из того, что я могу для Вас сделать:

  • сбор мероприятий/вебинаров под ключ
  • дизайн сайтов и банеров в photoshop
  • оформление, настройка, аудит групп в ВК, Fb
  • настройка таргетинговой рекламы
  • настройка контекстной рекламы
  • создание продающих страничек (лендингов)
Дизайн сайтаPhotoshop
Портфолио
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