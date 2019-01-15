Рад Вас приветствовать на моей страничке!
Раз Вы здесь оказались, возможно Вас интересует что-то из того, что я могу для Вас сделать:
- сбор мероприятий/вебинаров под ключ
- дизайн сайтов и банеров в photoshop
- оформление, настройка, аудит групп в ВК, Fb
- настройка таргетинговой рекламы
- настройка контекстной рекламы
- создание продающих страничек (лендингов)
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Портфолио
- Сбор вебинара. Бизнес на посуточной аренде квартир198 просмотров
- Дизайн. Регистрация на вебинар154 просмотра
- Группа. "Гардероб" - модная женская одежда184 просмотра
- Группа. Инстаграм для бизнеса189 просмотров
- Дизайн. Фильтры для воды215 просмотров
- Дизайн. Пластиковые окна192 просмотра
- Редизайн. Шоколадница179 просмотров
- Интернет-магазин. LOSBLOCK156 просмотров
- Интернет-магазин. SCETER127 просмотров
- Группа SCETER182 просмотра
- Мероприятие. GOLOKA FEST164 просмотра
- Мероприятие. Разумная психология182 просмотра