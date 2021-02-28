Качественная верстка сайтов. Тестирование web приложений
Разработка web приложений:
HTML5 CSS3
JavaScript jQuery
WordPress Jekyll
Верстка pixel perfect Кроссбраузерность
Адаптив
работа с системами контроля версий Git
Тестирование web:
- Ручного тестирования web-проектов
- тестирование верстки
- бэка сайта
- разработка и написание тест-кейсов
- регрессионное тестирование
- кроссбраузерное тестирование
- тестирование черного и серого ящика
- выкладка сборок на среды
- написание автотестов на selenium IDE
- работа с БД MySQL PostgreSQL MongoDB
- тестирование api (postman, swagger)
- Работал с системами Laravel и Yii
- работа с системами контроля версий Git
- работа с тестовой и аналитической документацией
- работа с продукт, дизайн, фрон и бек командами.
Контакты:
Telegram: @doctor-silence;
Почта: [email protected]
Выполняю работу качественно и в указанный срок.
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- Адаптивная верстка / Пример работы47 просмотров