doctor-silence

Владимир doctor-silence

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная верстка сайтов. Тестирование web приложений

Разработка web приложений:

HTML5 CSS3

JavaScript jQuery

WordPress Jekyll

Верстка pixel perfect Кроссбраузерность

Адаптив

работа с системами контроля версий Git

Тестирование web:

  • Ручного тестирования web-проектов
  • тестирование верстки
  • бэка сайта
  • разработка и написание тест-кейсов
  • регрессионное тестирование
  • кроссбраузерное тестирование
  • тестирование черного и серого ящика
  • выкладка сборок на среды
  • написание автотестов на selenium IDE
  • работа с БД MySQL PostgreSQL MongoDB
  • тестирование api (postman, swagger)
  • Работал с системами Laravel и Yii
  • работа с системами контроля версий Git
  • работа с тестовой и аналитической документацией
  • работа с продукт, дизайн, фрон и бек командами.

Контакты:

Telegram: @doctor-silence;

Почта: [email protected]

Выполняю работу качественно и в указанный срок.

Портфолио