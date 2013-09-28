dovgik

Антон dovgik

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

DreamHacker
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Конструктор футболок
Opencart
Антон грамотно составляет ТЗ, респект
Проект был выполнен качественно и оператвно. Также сотрудничал с Юрием по другому проекту - впечатления только позитивные
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6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
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Рад был поработать ! Все четко и ясно , главное без задержек ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество .
Зказал верстку,справился быстро и без проблем.Спасибо!
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Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сео текст для главной
Работать с Антоном - сплошное удовольствие! Четкое ТЗ, оперативная проверка и оплата, приятное общение! Буду рада продолжать сотрудничество!
Спасибо! Отличная работа,все как я и хотел. Очень рад что не ошибся исполнителем.
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Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
SEO текст
Своевременная оплата! Четкое задание! Приятно с вами сотрудничать! Обращайтесь ещё,)
Получил отличную работу в кратчайшие сроки. Большое спасибо за коперайт ;)
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