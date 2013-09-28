Добрый день, требуется раскрутить группу Вконтакте Задача увеличить активность + посещаемость На данный момент в группе 4300 человек
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер,требуется создать интро ролик сайта Пример чего хочу http://www.youtube.com/watch?v=IMzZd6H8_Lw&list=PL8DCC587F5EE0DAD5 Цены и срокиВидеомонтаж4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день, Требуется сверстать меню срочно!! Скриншот прикрепил.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день,требуется разработать логотип. тематику и название скину в личку Цены и сроки.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день,требуется сео текст для главной страницы интернет-магазина + правельный title и description срочно! кол.3000 символов без пробела.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
Добрый день,требуется человек по разработке шаблонов для opencart Дизайн + Верстка. На постоянную основу! От Вас: портфолио магазинов под opencart и ценыДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день, требуется сделать прогон интернет-магазина по твиттеру Сроки и ценыСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайнер интернет-магазинов на постоянную работу. Рисовать нужно под платформу opencart Портфоли и ценыДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
День добрый,требуется сеошник для анализа сайта и составления ключевых слов + написание семантического ядра. Тематика секс-шоп. Сроки и цены.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день,требуется составить семантическое ядро. Тематика интернет-магазин секс-шоп. Сроки и бюджет!Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен seo текст для главной страницы интернет магазина и страниц категорий. Тематика магазина Секс-шоп. Ключевые слова вышлю в личкуКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
День добрый,требуется реализовать Конструктор футболок как здесь http://www.vsemayki.ru/constructor/ На движке OpenCartВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть форум на движке LogicBoard,требуется переконвертировать БД под движок форума IPBВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад