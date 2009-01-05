dowork2009

Остапов Павел dowork2009

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Нужен копирайтер

    Привет копирайтерам. Требуется два копирайтера. Оба должны быть из Москвы. Один копирайтер, просто копирайтинг, нужно напистать 1-2 странички, для сайта визитки авто-инструктора. Только Москва - потому что нужно встретиться обговорить детали с заказчиком. Втоорой копирайтер владеющий НЛП - ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $150

    Здравствуйте товарищи дизайнеры. Нужен дизайнер с работами качеством выше среднего. От Вас портфель, от нас работа. писать только на мыло [email protected] Объем работы - не большой, нарисовать 4 странички, графики требуется мало, стилистика - web 2.0, цветовая ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • HTML верстальщик

    Требуется HTML верстальщик. Интересует анрил уникум. Уникум должен: 1) Уважать W3C 2) Любить большую тройку (Firefox, Opera, Webkit) 3) Мириться с ослом (IE) Если Вы ненавидите W3C со всеми ихними стандартами и валидаторами - то мы вам не нужны Если Вы ненавидите ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Logo Design

    $100

    Привет дружище:) Требуется клёвый лого-мэйкер, для сотворения клевого лого:) Писать в личку с указанием ICQ or Jabber Обязательно портфолио! Цена договорная!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Design web-sofrware + design promo site

    Всем привет)) Требуется замутить дизайн софтверного (веб) продукта + дизайн промо-сайта к этому продукту Обязательно указывайте портфолио. Прилизительная стоимость 10 000 рублей писать только на e-mail: [email protected]

    Дизайн интерфейсов и игр14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка нескольких проектов

    $1000

    Требуется php программист с хорошими знанием html + css + js(jQuery) для доработки одного проекта, создания на основе доработанного проекта схожего по функционалу проекта. Создание с нуля админки для проекта (желательно знание Symfony Framework || ...

    PHPHTMLCSSjQuerySymfony
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад