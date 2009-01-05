dowork2009

Привет копирайтерам. Требуется два копирайтера. Оба должны быть из Москвы. Один копирайтер, просто копирайтинг, нужно напистать 1-2 странички, для сайта визитки авто-инструктора. Только Москва - потому что нужно встретиться обговорить детали с заказчиком. Втоорой копирайтер владеющий НЛП - ...
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Здравствуйте товарищи дизайнеры. Нужен дизайнер с работами качеством выше среднего. От Вас портфель, от нас работа. писать только на мыло [email protected] Объем работы - не большой, нарисовать 4 странички, графики требуется мало, стилистика - web 2.0, цветовая ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется HTML верстальщик. Интересует анрил уникум. Уникум должен: 1) Уважать W3C 2) Любить большую тройку (Firefox, Opera, Webkit) 3) Мириться с ослом (IE) Если Вы ненавидите W3C со всеми ихними стандартами и валидаторами - то мы вам не нужны Если Вы ненавидите ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Привет дружище:) Требуется клёвый лого-мэйкер, для сотворения клевого лого:) Писать в личку с указанием ICQ or Jabber Обязательно портфолио! Цена договорная!Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Всем привет)) Требуется замутить дизайн софтверного (веб) продукта + дизайн промо-сайта к этому продукту Обязательно указывайте портфолио. Прилизительная стоимость 10 000 рублей писать только на e-mail: [email protected]Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется php программист с хорошими знанием html + css + js(jQuery) для доработки одного проекта, создания на основе доработанного проекта схожего по функционалу проекта. Создание с нуля админки для проекта (желательно знание Symfony Framework || ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад