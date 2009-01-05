dowork2009

Привет копирайтерам. Требуется два копирайтера. Оба должны быть из Москвы. Один копирайтер, просто копирайтинг, нужно напистать 1-2 странички, для сайта визитки авто-инструктора. Только Москва - потому что нужно встретиться обговорить детали с заказчиком. Втоорой копирайтер владеющий НЛП - ...