drafts

Драфт Алекс drafts

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скорректировать и перевести на английский Условия использования сайта

    Требуется помощь профессионального юриста с опытом в международном праве в составлении Пользовательского соглашения, Условий использования и Правил сайта. Есть проект документа на русском языке, много примеров таких документов аналогичных сервисов на английском - по сути ...

    Юридические услуги21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подготовить материал для наполнения сайта о спорте

    Необходимо написать 10 статей (3-5 тыс. символов каждая) для фомирования контента для сайта о фэнтези спoртe. Содержание сайта и тематику статей составляет иисполнитель. Необходимо раскрыть суть темы, дать инструкции по работе с такими сервисами, объяснить ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тестирование сервиса на спортивную тематику

    Набираем комадну для массового тестирования нового веб-сервиса. Приглашаем интересующихся и хорошо разбирающихся в спорте - [b]прежде всего хоккей и футбол[/b]. Требуется понимание принципов формирования спортивной статстики, увлечение спортивной тематикой. Необходимо пройти регистрацию, выбрать спортивные матчи, сделать свои прогнозы ...

    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад