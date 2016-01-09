Требуется помощь профессионального юриста с опытом в международном праве в составлении Пользовательского соглашения, Условий использования и Правил сайта. Есть проект документа на русском языке, много примеров таких документов аналогичных сервисов на английском - по сути ...
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- Юридические услуги21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 10 статей (3-5 тыс. символов каждая) для фомирования контента для сайта о фэнтези спoртe. Содержание сайта и тематику статей составляет иисполнитель. Необходимо раскрыть суть темы, дать инструкции по работе с такими сервисами, объяснить ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Набираем комадну для массового тестирования нового веб-сервиса. Приглашаем интересующихся и хорошо разбирающихся в спорте - [b]прежде всего хоккей и футбол[/b]. Требуется понимание принципов формирования спортивной статстики, увлечение спортивной тематикой. Необходимо пройти регистрацию, выбрать спортивные матчи, сделать свои прогнозы ...Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад