dreamermind

Александр Алексеев dreamermind

 
36 летУкраина/Кропивницкий
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживаю хорошие отношения. Безукоризненно выполняю служебный долг. Беспощаден к врагам. Холост; в порочащих связях замечен не был.

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