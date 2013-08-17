Александр Алексеев dreamerminddreamermind
36 летУкраина/Кропивницкий
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживаю хорошие отношения. Безукоризненно выполняю служебный долг. Беспощаден к врагам. Холост; в порочащих связях замечен не был.
Портфолио
- Картежник156 просмотров
- Красная бабочка109 просмотров
- Plitka-online113 просмотров
- Wwwp117 просмотров
- Micomea.com131 просмотр
- Jooble181 просмотр
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