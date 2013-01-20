dreamlords

Нужно создать из символов(1.docx) чтобы получить символ(2.png) но без рамки. Нужно чтобы символ был с 3D эффектом. Файл нужен для полиграфии, печати на футболках и кружки.
Верстка полиграфии7 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужно создать из символов(1.docx) чтобы получить символ(2.png) но без рамки. Нужно чтобы символ был с 3D эффектом. Файл нужен для полиграфии, печати на футболках и кружки.
Нужно обработать фотографии. Вырезать объект, обработать чтобы выглядело хорошо. пишите цену за одну фотографию