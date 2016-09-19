Файл для полиграфии

Требуется разработка спецпредложения. 1. Предложение на групповое посещение Мурманской страусиной фермы. На формате А4 должно быть сформировано по печать. Что входит: - перевозка туда и обратно; - чайпитие с блинами из страусиного мяса в уютном кафе расположенном на ферме; - экскурсия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать из символов(1.docx) чтобы получить символ(2.png) но без рамки. Нужно чтобы
символ был с 3D эффектом. Файл нужен для полиграфии, печати на футболках и кружки.
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