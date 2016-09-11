Вставить разворот в каталог

Необходимо разработать маркетинг-кит по B2B услугам компании - экономия электроэнергии для промышленных предприятий. [b]Задачи: [/b] - маркетинг-кит в формате 25х25 см - количество страниц - до 32 (исходя из типографской верстки) - подобрать бесплатные фото (лицензия "для публичного использования") [b]Требования к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется каталог в Indesign - см. вложенный файл.
В него нужно вставить 1 разворот с новой продукцией - описание серии и 4 средств. Все картинки и текст, к-ые нужно вставить, имеются.
И соответственно, добавить этот раздел в оглавление, подкорректировать нумерацию страниц, также вставить пару полос "для заметок" в конце, чтобы все было кратно 4.
По срокам - к понедельнику.
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