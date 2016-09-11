Вставить разворот в каталог

Имеется каталог в Indesign - см. вложенный файл.

В него нужно вставить 1 разворот с новой продукцией - описание серии и 4 средств. Все картинки и текст, к-ые нужно вставить, имеются.

И соответственно, добавить этот раздел в оглавление, подкорректировать нумерацию страниц, также вставить пару полос "для заметок" в конце, чтобы все было кратно 4.

По срокам - к понедельнику.