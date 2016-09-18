Разработать инфо-листовку компании с описанием предоставляемой услуги - экономия электроэнергии для промышленных предприятий. Сайт компании: www.fenrus.ru (сайт в процессе разработки).

Сектор B2B. Листовка на 2-х листах с информацией о предлагаемом решении.

Требования к исполнителю:

- опыт работы с B2B

- прислать портфолио аналогичных работ

Бюджет - 1.000р.

Оплата - постоплата на карту исполнителя.

Срок выполнения - до 2-х дней.

Сдача работ - фото и тест отдельно, готовая листовка в PDF и в средстве разработки/верстке.

Описание высылается выбранному исполнителю.

P.S. Также исполнителю будет предложен проект по созданию маркетинг-кита по услугам компании (см. отдельный проект) в приоритетном порядке.