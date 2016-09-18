Нужно вырезать из печатного макета штанц что бы получилось два макета, один штанц и второй печатный макет. превью в прикрепленных файлах. макеты вышлю после договоренности. работа должна быть готова в 12-00 дня по Киевскому времени 11.09.2016. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать инфо-листовку компании с описанием предоставляемой услуги - экономия электроэнергии для промышленных предприятий. Сайт компании: www.fenrus.ru (сайт в процессе разработки).
Сектор B2B. Листовка на 2-х листах с информацией о предлагаемом решении.
Требования к исполнителю:
- опыт работы с B2B
- прислать портфолио аналогичных работ
Бюджет - 1.000р.
Оплата - постоплата на карту исполнителя.
Срок выполнения - до 2-х дней.
Сдача работ - фото и тест отдельно, готовая листовка в PDF и в средстве разработки/верстке.
Описание высылается выбранному исполнителю.
P.S. Также исполнителю будет предложен проект по созданию маркетинг-кита по услугам компании (см. отдельный проект) в приоритетном порядке.
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