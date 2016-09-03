Сверстать макет буклета

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Нужно сверстать макет буклета, при этом прошлый буклет есть, нужно лишь заменить на обложке фото и изменить внутренний разворот добавив логотипы и картинки и поместить текст который раньше был в другое место. Формат а4, 1 разворот. Ничего сложного, никакого креатива или иллюстрирования не нужно.  Пишите плиз цену за проект, нужно к восскресенью утру на утверждение если все ок, в пн оплата. 

7 лет назад
belvik
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 отзывов(-2)
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