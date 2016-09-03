Нужно сверстать макет буклета, при этом прошлый буклет есть, нужно лишь заменить на обложке фото и изменить внутренний разворот добавив логотипы и картинки и поместить текст который раньше был в другое место. Формат а4, 1 разворот. Ничего сложного, никакого креатива или иллюстрирования не нужно. Пишите плиз цену за проект, нужно к восскресенью утру на утверждение если все ок, в пн оплата.