Доработка макета в InDesign

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Необходимо внести исправления в макет, сделанный в InDesign-е. Макет состоит из 20 страниц (картинки, текст, графики из Excel). Необходимо сделать следующие правки:

1. Добавить одну страницу (оформление по аналогии с остальными страницами. Там будет график из Excel (в Excel он есть) и текст.

2. Внести около 15 незначительных исправлений в слова (таких как добавить слово, изменить год и т.п.)

3. проделать аналогичные исправления в аналогичном макете англоязычной версии.

Как я понимаю, макет сделан в одной из  последних версий inDesign.

Очень важно это сделать к 09.09 до обеда (т.е.  завтра).

7 лет назад
zabstudio
Алексей 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
my_reg
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Спасибо Алексею! Профессионал своего дела. До того, как к нему обратился, была проблема с открытием файла в Indesign - не совпадали версии и не хватало модулей. Он смог открыть файл и сделал работу быстро и качественно. Спасибо.
Алексей всегда на связи если есть какие-то вопросы, чётко поставленная задача и оплата в срок. Это залог и уверенность в дальнейшем сотрудничестве. Рекомендую!!!!