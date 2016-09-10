Доработка макета в InDesign

Необходимо внести исправления в макет, сделанный в InDesign-е. Макет состоит из 20 страниц (картинки, текст, графики из Excel). Необходимо сделать следующие правки:

1. Добавить одну страницу (оформление по аналогии с остальными страницами. Там будет график из Excel (в Excel он есть) и текст.

2. Внести около 15 незначительных исправлений в слова (таких как добавить слово, изменить год и т.п.)

3. проделать аналогичные исправления в аналогичном макете англоязычной версии.

Как я понимаю, макет сделан в одной из последних версий inDesign.

Очень важно это сделать к 09.09 до обеда (т.е. завтра).