Доработка макета в InDesign

Есть маркетинг кит. В Corel Draw. Есть перевод этого кита на англ. и немец. языки. Необходимо: 1. Сверстать англ. и немец. версии м-кита. + вторая версия с ценой на англ и немец. (макет тоже есть). В ...
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Необходимо внести исправления в макет, сделанный в InDesign-е. Макет состоит из 20 страниц (картинки, текст, графики из Excel). Необходимо сделать следующие правки:
1. Добавить одну страницу (оформление по аналогии с остальными страницами. Там будет график из Excel (в Excel он есть) и текст.
2. Внести около 15 незначительных исправлений в слова (таких как добавить слово, изменить год и т.п.)
3. проделать аналогичные исправления в аналогичном макете англоязычной версии.
Как я понимаю, макет сделан в одной из последних версий inDesign.
Очень важно это сделать к 09.09 до обеда (т.е. завтра).
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