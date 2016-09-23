Дизайн и верстка материалов

Есть маркетинг кит. В Corel Draw. Есть перевод этого кита на англ. и немец. языки. Необходимо:

1. Сверстать англ. и немец. версии м-кита. + вторая версия с ценой на англ и немец. (макет тоже есть). В немецкой версии евро. В английской версии $ и евро

2. Добавить в м-кит, (и сделать отдельными файлом) новый разворот. По счету будет 4 с начала.

Там будут готовые версии программы в виде таблицы. Старт, стандарт и стандрат plus на одной половине; Престиж и VIP на другой. Перевод названия версий в приложении. Перевод функций, которые входят в версии, есть в переводах м-кита.

3. Сделать отдельный м-кит по комплектациям (на основе текущего). ТЗ отдельным файлом

4. Отдельный файл-презентация партнерской программы (ТЗ и файлы в приложении)

5. Отдельный м-кит для дилеров (на базе основного м-кита)

Т.е. на выходе получается:

1. М-кит на англ с ценой и без (+ слайд с комплектациями - пункт 2 задания) = 4шт.

2. М-кит на нем. с ценой и без (+ слайд с комплектациями - пункт 2 задания) = 2шт.

3. Отдельный м-кит по комплектациям на 8 слайдов с ценами и без на рус. = 2 шт.

4. Отдельный файл презентация партнерской программы = 1шт.

5. Отдельный м-кит для дилеров = 1шт.