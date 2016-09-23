Дизайн и верстка материалов

Сроки на выполнение 2 дня на привью и 2 дня для доработки. Нужен дизайн афиши для студии песочной анимации. ЦА: родители и дети школьного возраста. Цель: побуждения интереса к услуги студии и как следствие совершение звонка / регистрации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть маркетинг кит. В Corel Draw. Есть перевод этого кита на англ. и немец. языки. Необходимо:
1. Сверстать англ. и немец. версии м-кита. + вторая версия с ценой на англ и немец. (макет тоже есть). В немецкой версии евро. В английской версии $ и евро
2. Добавить в м-кит, (и сделать отдельными файлом) новый разворот. По счету будет 4 с начала.
Там будут готовые версии программы в виде таблицы. Старт, стандарт и стандрат plus на одной половине; Престиж и VIP на другой. Перевод названия версий в приложении. Перевод функций, которые входят в версии, есть в переводах м-кита.
3. Сделать отдельный м-кит по комплектациям (на основе текущего). ТЗ отдельным файлом
4. Отдельный файл-презентация партнерской программы (ТЗ и файлы в приложении)
5. Отдельный м-кит для дилеров (на базе основного м-кита)
Т.е. на выходе получается:
1. М-кит на англ с ценой и без (+ слайд с комплектациями - пункт 2 задания) = 4шт.
2. М-кит на нем. с ценой и без (+ слайд с комплектациями - пункт 2 задания) = 2шт.
3. Отдельный м-кит по комплектациям на 8 слайдов с ценами и без на рус. = 2 шт.
4. Отдельный файл презентация партнерской программы = 1шт.
5. Отдельный м-кит для дилеров = 1шт.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Необходимо сделать плакат для дальнейшей распечатки на А1 в типографии. Тематика: Юбилей 50 лет женщине. Идей не много, приветствуется креатифф. Можно содрать откуда-нибудь если красиво. Примерно 25 фото. И текст какой-нибудь.Завершен7 лет назад
Создать рекламный буклет. Ярко, красочно, с картинками (предоставлю свои).Завершен7 лет назад
Нужен специалист - дизайнер для выполнения небольших работ по веб-баннерам и полиграфии, который на связи постоянно. В том числе доработка, переделка и корректировка уже существующих макетов. Знания Photoshop, Illustrator. Работа на постоянной основе. Создать макет карточки (картон), размер визитки, ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть примерно 20 иллюстраций. Под каждой примерно по 2 строки текста. Общий объем - примерно 20-30 страниц Задачка простая - сверстать на их основе электронные книги для публикации на амазоне, PDF, ePUB и какие-там еще есть ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт7 лет назад
Суть задачи: есть тексты про Веб, веб-разработку и онлайн-маркетинг, которые нужно внимательно прочитать и дополнить их подходящими по смыслу иллюстрациями. После этого, текст нужно заверстать в InDesign в PDF (для публикации онлайн) по готовому примеру. Детали: — тексты объемом ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $2
[url=http://easywk.ru/file/pub/J4JoXgJj9hZgKou60jHC7hajrV28tRv5K7jxcTGa]Макет [/url]текст1: ТОЛСТЫХ ОЛЕГ ВСЕВОЛОДОВИЧ Креативный директор (остальные данные - старые) текст2: ЛЕМАР АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (903)178-5583 [email protected]Завершен7 лет назад
- $10
Необходим дизайн -макет пластиковых картВерстка полиграфии13 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется исходник макета (InDesign), нужно переверстать его в размер: ширина 560 мм, высот 810 мм, отступ по краям 90 мм Срочно.Завершен7 лет назад
Верстка и подготовка для печати на основании дизайна предыдущих флаеров (текст и изображения предоставляются). Двусторонний флаер DIN A4 297x210 мм Формат данных: 299x212 ммЗавершен7 лет назад