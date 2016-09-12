Нужно вырезать из печатного макета штанц что бы получилось два макета, один штанц и второй печатный макет.

превью в прикрепленных файлах. макеты вышлю после договоренности. работа должна быть готова в 12-00 дня по Киевскому времени 11.09.2016. оплата после проверки готовой работы.