Необходимо разработать маркетинг-кит по B2B услугам компании - экономия электроэнергии для промышленных предприятий. [b]Задачи: [/b] - маркетинг-кит в формате 25х25 см - количество страниц - до 32 (исходя из типографской верстки) - подобрать бесплатные фото (лицензия "для публичного использования") [b]Требования к ...
Создание с 0+ Верстка и копирайтинг текстов в рекламной газете- БАД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кратко- есть рекламная газета коллег-конкурентов которую хотелось бы взять за основу. Есть наша аналогичная продукция. Необходимо - на основании описания наших продуктов- БАД, пищевые добавки-частично скреативить тексты(отзывы клиентов, письма в редакцию), частично перепечатать из рекламных проспектов, имеющихся по продукту. Формат газеты- в разложенном Виде- двухсторонний А1, то есть 4 цветных полосы по А2
Требование- опыт в верстке газет, креативность- на выходе должен быть готовый к распечатке в типографии файл
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