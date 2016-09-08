Создание с 0+ Верстка и копирайтинг текстов в рекламной газете- БАД

Кратко- есть рекламная газета коллег-конкурентов которую хотелось бы взять за основу. Есть наша аналогичная продукция. Необходимо - на основании описания наших продуктов- БАД, пищевые добавки-частично скреативить тексты(отзывы клиентов, письма в редакцию), частично перепечатать из рекламных проспектов, имеющихся по продукту. Формат газеты- в разложенном Виде- двухсторонний А1, то есть 4 цветных полосы по А2

Требование- опыт в верстке газет, креативность- на выходе должен быть готовый к распечатке в типографии файл