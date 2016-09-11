Разработать дизайн и верстку электронной книги

Необходимо разработать маркетинг-кит по B2B услугам компании - экономия электроэнергии для промышленных предприятий. [b]Задачи: [/b] - маркетинг-кит в формате 25х25 см - количество страниц - до 32 (исходя из типографской верстки) - подобрать бесплатные фото (лицензия "для публичного использования") [b]Требования к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать оригинальный дизайн и верстку электронной книги (ebook) на английском языке в формате PDF для распространения посредством электронной почты. Книга будет абсолютно бесплатной для пользователей.
Объем книги 13 страниц в виде Word Doc (Arial 11), но поскольку нужно будет добавлять фотографии, делать оформление, то может получиться и больше. Дополнительные материалы - инфографика, чеклисты, графические материалы - 6 шт. + картинки или иллюстрации - кол-во на ваше усмотрение. Текст для дополнительных материалов предоставляется.
Требуется:
- Найти и красиво расположить подходящие картинки или иллюстрации, чтобы они вызывали положительные эмоции
- Отдельно для книги подготовлена дополнительная информация, которую необходимо оформить в виде чеклистов, инфографики и картинок.
- Правильно расположить заголовки
- Подобрать шрифты, чтобы шрифты заголовков и текста сочетались
- На каждой странице должен присутствовать наш логотип (предоставляется), номер страницы, название книги
- Должна быть титульная страница
- Должно быть оглавление
- Должна быть последняя страница с призывами вступить в группу и обратиться к нам за поддержкой. Надо оформить вкусно.
- Включить рекламу нашего сайта и название бренда в начале и конце каждой страницы
Работа состоит из трех частей: 1. Создать обложку электронной книги в 3D. Исходники в растровом и векторном формате. Один из исходников в PSD с НЕ растрированными слоями.2. Оформить дополнительные материалы для книги: инфографика, чеклисты, картинки, фото. Картинки должны быть уникальные, а не скопированные с других сайтов. 3. Сделать дизайн и сверстать электронное издание в PDF, включая обложку на заглавную страницу. Материал для дизайна найдите сами. Особых требований нет.
Необходимо наличие в прошлом выполненных аналогичных проектов и их примеры. В ответах прикрепите ссылки на работы, желательно инфопродуктов или работы, максимально отражающие ваш стиль. Пожалуйста, укажите свой опыт, а также расценки и сроки.По бюджету – предлагайте свои варианты. Оплата по факту, оплата возможна частями по готовности. Обязательно обсуждение вашего видения дизайна книги + мини пробник (2-4 страницы). С вас идеи дизайна, юзабилити, эргономики и верстка для подготовки к скачиванию в электронном виде.Подробности о книге и теме сообщу выбранному исполнителю.
Примеры дизайна ebook конкурентов (здесь вы можете ознакомиться с темой книги):
http://content.professionals.co.nz/hubfs/How_to_get_ready_to_sell_your_house.pdf?utm_campaign=How%20to%20get%20ready%20to%20sell%20your%20house&utm_medium=ebook%20download&utm_source=How%20to%20get%20ready%20to%20sell%20your%20house%20eBook&t=1473644366641
http://insights.redefy.com/hubfs/Redefy_eBook_Selling_Your_Home_Final.pdf?submissionGuid=84773952-62d7-4b9d-9945-448f0108c948
https://www.mymove.com/content/dam/mymove/documents/Step_by_Step_Home_Buying_Guide.pdf
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/2145316/Sell_My_House_Fast/Sell-House-Fast.pdf?t=1473808044600
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/408967/The_Smarter_Way_to_Sell_Your_Home_in_California_2016.pdf
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