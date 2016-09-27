Нарисовать макет для печати визитки для маляра.

надо оформить красиво с двух сторон и подготовить макет к печати.

красиво, это:

стильно, гармонично, аккуратно, достаточно просто.

что примерно мне нужно:

черновик: http://joxi.ru/Drlel8H4PJxxmP

обратная сторона: http://joxi.ru/eAOKMXF4Y7DeAo

сделан тут: http://визитка-даром.рф

в нем изменить:

1. поменять местами половинки. чтобы слева была пустая комната, а справа - то, что получилось. можно какую-то стрелку добавить, типа из этого получилось это.

2. можно менять цветовую гамму, шрифты, форматирование и расположение текста, картинок, если видите, что негармонично. с обратной стороны можно все менять вообще.

3. пол сделать в красивый блестящий ламинат. трава мне непонятна.

4. остальное на ваш вкус.

срок и стоимость?