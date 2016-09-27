Нарисовать макет для печати визитки для маляра.

Верстка полиграфииЗавершен10 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

надо оформить красиво с двух сторон и подготовить макет к печати.

красиво, это:

стильно, гармонично, аккуратно, достаточно просто.

что примерно мне нужно:

черновик: http://joxi.ru/Drlel8H4PJxxmP

обратная сторона: http://joxi.ru/eAOKMXF4Y7DeAo

сделан тут: http://визитка-даром.рф

в нем изменить:

1. поменять местами половинки. чтобы слева была пустая комната, а справа - то, что получилось. можно какую-то стрелку добавить, типа из этого получилось это.

2. можно менять цветовую гамму, шрифты, форматирование и расположение текста, картинок, если видите, что негармонично. с обратной стороны можно все менять вообще.

3. пол сделать в красивый блестящий ламинат. трава мне непонятна.

4. остальное на ваш вкус.

срок и стоимость?

7 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
_anneta
Анна 
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов
7 лет назад
$8
2 дня
Анна предложила несколько вариантов визиток, внесла нужные исправления, также сделала несколько своих предложений по ходу работы. Все сделала быстро, качественно. Визитки уже напечатал. Хорошие получились! Спасибо за проделанный труд, Анна!
Рекомендую. Четкое ТЗ, оплата, сразу после утверждения. Заказ выполнила с удовольствием. Надеюсь не последний)
  • Похожие заказы

  • Разработать маркетинг-кит по B2B услугам

    Необходимо разработать маркетинг-кит по B2B услугам компании - экономия электроэнергии для промышленных предприятий.  [b]Задачи: [/b] - маркетинг-кит в формате 25х25 см - количество страниц - до 32 (исходя из типографской верстки) - подобрать бесплатные фото (лицензия "для публичного использования") [b]Требования к ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка каталога 571 страница

    Добрый день уважаемые фрилансеры! По ссылке каталог на английском https://drive.google.com/file/d/0B94TdhA75MthU1RablBxMUo3WlU/view После перевода на русский необходимо сверстать в оригинальном виде. В ответе цена, срок?

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание с 0+ Верстка и копирайтинг текстов в рекламной газете- БАД

    Кратко- есть рекламная газета коллег-конкурентов которую хотелось бы взять за основу. Есть наша аналогичная продукция. Необходимо - на основании описания наших продуктов- БАД, пищевые добавки-частично скреативить тексты(отзывы клиентов, письма в редакцию), частично перепечатать из рекламных ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать инфо-листовку компании

    Разработать инфо-листовку компании с описанием предоставляемой услуги - экономия электроэнергии для промышленных предприятий. Сайт компании: www.fenrus.ru (сайт в процессе разработки). Сектор B2B. Листовка на 2-х листах с информацией о предлагаемом решении. [b]Требования к исполнителю: [/b] - опыт работы с ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно вырезать из печатного макета штанц

    Нужно вырезать из печатного макета штанц что бы получилось два макета, один штанц и второй печатный макет. превью в прикрепленных файлах. макеты вышлю после договоренности. работа должна быть готова в 12-00 дня по Киевскому времени 11.09.2016. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание бумажного каталога товаров

    Добрый день. Необходимо разместить около 150 фото на листе формата А4. По 9 фотографий на листе + небольшое описание (3 строки по паре слов). Фотографии и описание к ним предоставляем. Работы реально на час-два!! Пишите ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать макет буклета

    Нужно сверстать макет буклета, при этом прошлый буклет есть, нужно лишь заменить на обложке фото и изменить внутренний разворот добавив логотипы и картинки и поместить текст который раньше был в другое место. Формат а4, 1 ...

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка макета в InDesign

    Необходимо внести исправления в макет, сделанный в InDesign-е. Макет состоит из 20 страниц (картинки, текст, графики из Excel). Необходимо сделать следующие правки: 1. Добавить одну страницу (оформление по аналогии с остальными страницами. Там будет график из ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн и верстка материалов

    Есть маркетинг кит. В Corel Draw. Есть перевод этого кита на англ. и немец. языки. Необходимо: 1. Сверстать англ. и немец. версии м-кита. + вторая версия с ценой на англ и немец. (макет тоже есть). В ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайн афиши А2 для студии песочной анимации

    Сроки на выполнение 2 дня на привью и 2 дня для доработки. Нужен дизайн афиши для студии песочной анимации. ЦА: родители и дети школьного возраста. Цель: побуждения интереса к услуги студии и как следствие совершение звонка / регистрации ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад