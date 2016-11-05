Спецпредложение для школьной экскурсионной группы

$20
Верстка полиграфииЗавершен15 заявок330 просмотров
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Требуется разработка спецпредложения.

1. Предложение на групповое посещение Мурманской страусиной фермы.

На формате А4 должно быть сформировано по печать.

Что входит:

- перевозка туда и обратно;

- чайпитие с блинами из страусиного мяса в уютном кафе расположенном на ферме;

- экскурсия с экскурсоводом;

- наборы для кормления животных.

Потребуется кратко представить всех животных, которые есть на ферме (фотографии подобрать обработать в фото-шоп), представить дополнительно, что получат посетители и показать цену с человека.

2. Предложение для администрации учебного заведения.

Правительство субсидирует данный вид развлечения детей, поэтому администрация фермы будет распределять субсидию на все заведения, которые будут возить на ферму детей - методом покупки учебных принадлежностей, необходимых учебным заведениям. Из расчета количества детей приехавших из этого учебного заведения.

То есть мне нужно два красиво оформленных "спецпредложения", для родительского комитете и для руководства учебного заведения.

Предоставлю лого + некоторые фото (кафе + животных), фотоконтента не много, но важно, чтобы спецпредложение было сформулировано и спроекторовано для хорошего восприятия. 

7 лет назад
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ledanada
Елена 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
4 дня
Всё отлично. Спасибо! Приезжайте в гости)))
Доступное ТЗ, всегда на связи. Обязательно приедем в гости, только вот со временем сейчас никак не получается :)
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