Спецпредложение для школьной экскурсионной группы

Требуется разработка спецпредложения.

1. Предложение на групповое посещение Мурманской страусиной фермы.

На формате А4 должно быть сформировано по печать.

Что входит:

- перевозка туда и обратно;

- чайпитие с блинами из страусиного мяса в уютном кафе расположенном на ферме;

- экскурсия с экскурсоводом;

- наборы для кормления животных.

Потребуется кратко представить всех животных, которые есть на ферме (фотографии подобрать обработать в фото-шоп), представить дополнительно, что получат посетители и показать цену с человека.

2. Предложение для администрации учебного заведения.

Правительство субсидирует данный вид развлечения детей, поэтому администрация фермы будет распределять субсидию на все заведения, которые будут возить на ферму детей - методом покупки учебных принадлежностей, необходимых учебным заведениям. Из расчета количества детей приехавших из этого учебного заведения.

То есть мне нужно два красиво оформленных "спецпредложения", для родительского комитете и для руководства учебного заведения.

Предоставлю лого + некоторые фото (кафе + животных), фотоконтента не много, но важно, чтобы спецпредложение было сформулировано и спроекторовано для хорошего восприятия.