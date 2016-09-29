Сверстать макет флайера (полиграфия)

Верстка полиграфииЗавершен3 заявки265 просмотров
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Есть исходники 4х афиш, три афиши в Фотошопе, одна в Кореле.

Исходники здесь: https://yadi.sk/d/O6nsvt2cvBrMG

Нужно сделать флайер - стандартных, типовых размеров, двухсторонний, цветной.

Работу надо сделать к пятнице (16.09) к обеду до 14.00 мск.

Первая сторона РЭП в Брюгге:

Афиша анонсов групп Хлеб и Allj

Вторая сторона РОК в Брюгге:

Афиша анонсов АС ДС и Линды 

На обеих сторонах написать: 

скидка 10% по промокоду fest в течении недели при покупке билетов на bezkassira.by, в день мероприятия цены дороже! 

точки продаж билетов в городе: bezkassira.by/sale_points 

Потом позже (не срочно, но желательно к понедельнику) ту страницу, которая "РОК в Брюгге" надо оформить для рекламки в метро формата 425х125, но там ещё надо будет добавить информацию об оргах и гастрольках. мелким шрифтом

АС ДС  - УНП 190887539, удостоверение №1074

Линда - УНП 192563885 удостоверение №786

7 лет назад
Polazhenko
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ded_fokich
Евгений 
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$40
1 день
сделал сверхоперативно, симпотично, удобно, спасибо.
Товарищ всегда на связи. Оставил очень положительное впечатление. Спасибо. Приятно было взаимодействовать. Рекомендую.
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