Корректировка визитки (.ai)

Верстка полиграфииЗавершен12 заявок199 просмотров
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Добрый день. Нужно внести изменения в готовый дизайн визитки. Есть визитка в формате .ai

1. Заменить растровый логотип на векторный (предоставлю).

2. Изменить цвет одного элемента.

3. Изменить телефоны.

4. Проверить размер на соответствие стандарту для визиток.

5. Сделать 2 файла .ai (по 1 на каждого сотрудника, итого 2)

Подробности в прикрепленных файлах.

Срочно. 

7 лет назад
shivan
Иван 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
robinkova_vic
Виктория 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$5
1 день
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