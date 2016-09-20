Корректировка визитки (.ai)

надо оформить красиво с двух сторон и подготовить макет к печати. красиво, это: стильно, гармонично, аккуратно, достаточно просто. что примерно мне нужно: черновик: http://joxi.ru/Drlel8H4PJxxmP обратная сторона: http://joxi.ru/eAOKMXF4Y7DeAo сделан тут: http://визитка-даром.рф в нем изменить: 1. поменять местами половинки. чтобы слева была пустая комната, а справа - то, ...