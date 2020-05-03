НЕначинающий дизайнер, делаю всё для души, а не для денег!

Денис, работаю дизайнером около 2-х лет. В данный момент учусь на специальности "дизайн рекламы"

Уже имею не малое количество проектов у себя в портфолио.

Конкретно занимаюсь разработкой фирменных стилей и всей печатной продукции.

Я не привык рассказывать о себе как о личности, а рассказать о себе как о дизайнере, могу своим портфолио.

ПОРТФОЛИО : https://www.behance.net/denisstasiuk

Моя скромная дизайн студия в ВК :https://vk.com/dreskotdesign

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