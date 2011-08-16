drewha

Андрей drewha

 
44 годаБеларусь/Гомель
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Java SE/EE/Android разработчик

Ищу разовую/постоянную работу/подработку $7-$10/час.

Резюме: http://www.sendspace.com/file/bpx2l6

Email: [email protected]

Android