Задание: Написать приложение, которое показывает список мест (venues) с сайта Foursquare. 1. Показывать список мест в окрестностях любой точки по выбору автора. Предлагайте сроки и цены
Мобильные приложения1 заявка
Закрыт
12 лет назад
Ищу разовую/постоянную работу/подработку $7-$10/час.
Резюме: http://www.sendspace.com/file/bpx2l6
Email: [email protected]
Задание: Написать приложение, которое показывает список мест (venues) с сайта Foursquare. 1. Показывать список мест в окрестностях любой точки по выбору автора. Предлагайте сроки и цены